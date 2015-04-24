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جمعية الأسماك بالسويس: وزير العدل السودانى أوقف محاكمة الصيادين المحتجزين

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جمعية الأسماك بالسويس: وزير العدل السودانى أوقف محاكمة الصيادين المحتجزين جمعية الأسماك بالسويس: وزير العدل السودانى أوقف محاكمة الصيادين المحتجزين
قال على الجنيدى رئيس جمعية تجار بائعى الأسماك بالسويس: إنهم تم إبلاغهم أمس من قبل المحامين بالسودان المسئولين عن ملف الصيادين المحتجزين على متن 3 مراكب صيد بالسودان منذ شهر، أن وزير العدل السودانى أوقف محاكمات الصيادين ويراجع حاليا القضايا المتعلقة بهم.

أضاف الجنيدى فى تصريحات خاصة أنه وممثلين عن أسر الصيادين المحتجزين التقوا أمس مسئولى السفارة السودانية بالقاهرة واستقبلوهم برقى وكرم ووعدوهم بحل هذه المشكلة فى أقرب وقت والإفراج عن الصيادين.

وتابع الجنيدى أنهم التقوا أيضا وزير الزراعة واستقبلهم بشكل جيد جدا، وأكد أن الملف يتابعه عن قرب ووعدهم بحل هذه القضية خلال الأسابيع القادمة وعودة الصيادين إلى .

كانت السلطات البحرية السودانية قد احتجزت منذ شهر 106 صيادين، على متن 3 مراكب صيد كانوا فى رحلة صيد بالبحر الأحمر، بتهمة اجتياز المياه الإقليمية السودانية بالمخالفة للقانون وقادتهم السلطات إلى ميناء بورسودان الواقع على ساحل البحر الأحمر.

والمراكب المحتجزة هى مركب الأميرة مريم وعلى متنها 35 صيادا، والأميرة ملك وعلى متنها 35 صيادا، والهادى الرحمن وعلى متنها 36 صيادا.

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مصر 365

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