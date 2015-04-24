السجن 8 أشهر لمغربية بتهمة "عدم التبليغ عن جريمة إرهابية"

قضت محكمة فى مدينة سلا قرب الرباط بسجن امرأة ثمانية أشهر نافذة بتهمة "عدم التبليغ عن جريمة ارهابية"، كما افادت وكالة الأنباء الرسمية ليل الخميس الجمعة.

وقالت الوكالة ان "المتهمة طالبة سابقة بأحد المجالس العلمية" وقد مثلت امام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف فى سلا بتهمة "عدم التبليغ عن جريمة إرهابية".

وبحسب المصدر نفسه فإن "السلطات الأمنية قد ألقت القبض على المتهمة فى شهر أكتوبر 2014 رفقة زوجها الذى أدين بدوره بثلاث سنوات حبسا نافذا بتهم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية فى إطار مشروع جماعى، وإقناع الغير والتحريض على ارتكاب أفعال إرهابية ، والإشادة بأفعال إرهابية".