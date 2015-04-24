أخبار عاجلة

موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

السجن 8 أشهر لمغربية بتهمة "عدم التبليغ عن جريمة إرهابية"

Google+ Print
السجن 8 أشهر لمغربية بتهمة "عدم التبليغ عن جريمة إرهابية" السجن 8 أشهر لمغربية بتهمة "عدم التبليغ عن جريمة إرهابية"
قضت محكمة فى مدينة سلا قرب الرباط بسجن امرأة ثمانية أشهر نافذة بتهمة "عدم التبليغ عن جريمة ارهابية"، كما افادت وكالة الأنباء الرسمية ليل الخميس الجمعة.

وقالت الوكالة ان "المتهمة طالبة سابقة بأحد المجالس العلمية" وقد مثلت امام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف فى سلا بتهمة "عدم التبليغ عن جريمة إرهابية".

وبحسب المصدر نفسه فإن "السلطات الأمنية قد ألقت القبض على المتهمة فى شهر أكتوبر 2014 رفقة زوجها الذى أدين بدوره بثلاث سنوات حبسا نافذا بتهم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية فى إطار مشروع جماعى، وإقناع الغير والتحريض على ارتكاب أفعال إرهابية ، والإشادة بأفعال إرهابية".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365