السنيورة يرفض انتقاد أحد نواب تيار المستقبل لوزير الداخلية اللبنانى

قال رئيس وزراء لبنان الأسبق رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة، إن الوزير اللبنانى نهاد المشنوق يمثل تيار المستقبل فى الحكومة اللبنانية ، وهو يمارس مسؤولياته فى ضوء هذا التمثيل.

وأكد السنيورة فى رده على انتقاد النائب بتيار المستقبل محمد كبارة لوزير الداخلية - أن "مواقف النائب كبارة لا علاقة لتيار المستقبل بها ولا تعبر عن رأى كتلة التيار لا من قريب ولا من بعيد".

وقال رئيس وزراء لبنان الأسبق فى بيان صحفى أمس الخميس أن المشنوق يحظى بثقة الكتلة ودعم رئيس تيار المستقبل سعد الحريرى سواء بالنسبة للإجراءات التى هى محل اعتراض النائب كبارة ، أو فى ما خص السياسة العامة المعتمدة فى وزارة الداخلية".