الإمارات تفرج عن 3 بريطانيين اعتقلوا لمراقبتهم طائرات

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية الخميس ان الامارات افرجت عن ثلاثة رجال بريطانيين اعتقلتهم لمدة شهرين بشبهة محاولة الاعتداء على أمن الدولة بعدما القت القبض عليهم اثناء مراقبتهم لحركة الطائرات فى مطار امارة الفجيرة.

وقال متحدث باسم الوزارة "بوسعنا ان نؤكد انه تم الافراج عن ثلاثة مواطنين بريطانيين اعتقلوا فى الفجيرة فى الامارات العربية المتحدة فى 21 شباط/فبراير"، مضيفا "نحن نقدم مساعدة قنصلية" لهؤلاء الاشخاص.

وبحسب اقاربهم فان البريطانيين الثلاثة هم من عشاق هواية مراقبة الطائرات التى تقوم على تصوير الطائرات وتسجيل ارقام لوحاتها، وهى هواية يمارسها كثيرون فى بريطانيا.