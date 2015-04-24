5 فوائد مهمة لـ"التأمل" تنعكس على صحة الطفل

على الرغم من أن الأنشطة المدرسية للطلاب لها أهمية كبيرة على صحة الطلاب إلا أنه يتم إهمالها، ومن ضمن الأنشطة "التأمل"، وهو الجلوس فى وضع مستقيم ومريح وإغماض العينين، ويتم خلق صورة معينة فى العقل والتركيز عليها، على سبيل المثال تخيل التواجد بمكان طبيعى به ماء وزرع أخضر.

وكما ذكر موقع higherperspective ، بعض العوامل المهمة الناتجة عن التأمل والتى لها فائدة كبيرة على صحة الطفل منها:

1- يقلل من الإجهاد والتوتر عند الطفل

2- كما أنه يساعد على زيادة تركيز الطفل

3- يزيد من تعاطف الطفل وتعاونه مع أصدقائه.

4- يجعل الطفل أكثر هدوءا فى التعامل مع مدرسيه ووالديه.

5- يساعد على السعادة دائما

>لأن الإجهاد مشكلة قد تواجه الكثير من الأطفال، وقد تعيق قدرتهم على التعلم والقدرة على التركيز، ومن الممكن أن ينتج عنه العنف عند الأطفال.>حيث إن التأمل يساعد على تحسين التركيز عند الطفل، مما يرفع من مستواه الدراسى.>من خلال دراسة التأمل، فقد يزيد من تعاطف الطفل مع الآخرين، ويقلل من العدوانية، فى حالة إذا كان الطفل يعانى من أى اضطرابات فى السلوك، فعند ممارسته للتأمل يجعله أكثر هدوءا وتعاطفا مع أصدقائه.>عند ممارسة التأمل ويكون الطفل أكثر هدوءا، فيجعله ذلك أكثر تركيزا وتفاؤلا، مما يزيد من خبرة أكاديمية أفضل للطفل .>ويرجع ذلك أن كلما كان الطفل سعيدا، أصبحت نظرة الطفل للحياة أفضل، ويكون تعاملهم أفضل مع والديهم بالمنزل وفى المدرسة .