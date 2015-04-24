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المعارضة السورية تتقدم في ريف إدلب

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المعارضة السورية تتقدم في ريف إدلب المعارضة السورية تتقدم في ريف إدلب

القتال في سوريا

أعلن معارضون سوريون مسلحون، سيطرتهم على حواجز ونقاط عسكرية عدة للجيش السوري في ريف إدلب، الخميس.

وقال ناشطون إن مقاتلي المعارضة سيطروا على حواجز في مدينة جسر الشغور، وذلك بعد معارك للسيطرة على معسكر القرميد.

وأوضحت المعارضة أن معركة أُطلق عليها “النصر” تهدف للسيطرة على مدينة جسر الشغور، إضافة لقطع طريق الإمداد، الواصل بين مدينة أريحا وريف اللاذقية.

وتعرضت مناطق في مدينة دوما بالغوطة الشرقية “ريف دمشق” لقصف بقذائف الهاون من قبل القوات الحكومية دون أنباء عن إصابات.

وارتفع إلى 15 على الأقل عدد الذين قضوا جراء قصف للطيران الحربي على مناطق في غوطة دمشق الشرقية، الأربعاء. كما ارتفع إلى 26 عدد الذين قتلوا جراء قصف للطيران الحربي على مناطق في ريفي حلب الشرقي والشمالي الشرقي.

من جهة أخرى، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الضربات الجوية التي يشنها التحالف الدولي في سوريا قتلت حوالي 2000 مسلح أغلبهم من تنظيم الدولة منذ انطلاقها سبتمبر الماضي.

وأضاف المرصد أن العدد يشمل أيضا 90 مسلحا من جبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة.

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