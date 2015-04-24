مهاب مميش: تجهيز قناة السويس الجديدة بـ110 "شمندورة" بداية من مايو

أعلن الفريق مميش رئيس قناة السويس فى تصريحات صحفية أن القناة الجديدة سيتم تجهيزها بأحدث العلامات الملاحية والشمندورات وعددها 110 شمندورات لتحقيق أقصى درجات الأمان الملاحى للسفن العابرة، علما بأنه سيتم البدء فى إرساء الشمندورات بداية من مايو المقبل وحتى نهاية يونيو 2015، بالإضافة إلى تطوير محطات الإرشاد والمراقبة بطول القناة وإنشاء محطة رئيسية بمنطقة نمرة 6 بالإسماعيلية، وتطوير نظام مراقبة الملاحة بالقناة (VTMS ).

وأكد مميش أنه تم التعاقد مع شعبة المساحة البحرية الممثل الرسمى لجمهورية مصر العربية لدى المنظمة الدولية للهيدروجرافيا (IHO) لإنتاج خرائط ملاحية (ورقية وإلكترونية ).

وأكد الفريق مهاب مميش، أن حجم الإنجاز حتى الآن بمشروع تكريك قناة السويس الجديدة قد بلغ 146 مليون متر مكعب بنسبة 60%، والمتبقى 100 مليون متر مكعب، وبلغ عدد الكراكات المشاركة 39 كراكة تضم كراكات هيئة قناة السويس وتحالف التحدى بقيادة شركة الجرافات الإماراتية ومعها شركتى "بوسكالس" و"فان أورد" الهولنديتين وشركة "يان دونيل" البلجيكية، وكذلك تحالف الأمل بمنطقة البحيرات المرة، الذى يضم شركتى "دريدجينج إنترناشونا" البلجيكية و"جريت ليكس" الأمريكية.

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