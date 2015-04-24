اليوم.. بطريرك الروم الأرثوذكس والرئيس اليونانى يفتتحان دير مارجرجس

يفتتح البابا ثيؤدوروس الثانى بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذوكس، دير ومتحف "مارجرجس" التاريخى بمصر القديمة، بعد أعمال تجديده وترميمه، اليوم الجمعة، بمشاركة الرئيس اليونانى، والذى حضر خصيصا إلى مصر لافتتاح الدير، ومن المقرر حضور جلال السعيد محافظ القاهرة.

وأعلن البابا ثيؤدوروس، خلال مؤتمر صحفى له، أنه وجه الدعوة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى وإلى رئيس الوزراء إبراهيم محلب، لحضور احتفال افتتاح الدير، قائلا: "إن الدير من المبانى الأثرية الفريدة من نوعها بالشرق الأوسط، وأن هذا المشروع تم إنجازه بدعم مالى من رجل الأعمال اليونانى مارتيونس، والذى تكفل بمعظم ميزانية تجديد هذا الجزء المقدس من أرض مصر، لأنه أحد الأماكن التى زارتها العائلة المقدسة أثناء لجوئها إلى مصر، وهو أيضًا المكان الذى سجن فيه القديس مارجرجس".

وأضاف البابا: "أن مصر هى مقر الروم الأرثوذكس فى أفريقيا، ويعد دير مار جرجس رمزًا تاريخيًا للصداقة بين مصر واليونان"، موضحًا أنه التقى بالرئيس السيسى عدة مرات، قائلاً: "أرى أنه زعيم عادل وقائد مستنير، ونحن نقدر كثيرًا الجهود التى يبذلها الرئيس من أجل الاستقرار الدستورى والسياسى وعودة الحياة الاجتماعية والاقتصادية إلى زخمها، ولذلك نؤيد بقوة جميع المبادرات الرامية لاستعادة الاستقرار ودعم التوافق فى نسيج المجتمع المصرى، حيث إنه الطريق الوحيد للازدهار"، مؤكدًا أنه يعتبر أن مصر بلده الثانى.

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