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عودة 148 مصريا من ليبيا عبر منفذ السلوم بينهم 37 غادروا متسللين

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عودة 148 مصريا من ليبيا عبر منفذ السلوم بينهم 37 غادروا متسللين عودة 148 مصريا من ليبيا عبر منفذ السلوم بينهم 37 غادروا متسللين
استقبل منفذ السلوم، 148 مصريا عائدين من ليبيا، من بينهم 111 سبق أن غادروا البلاد بطريقة شرعية، و37 غادروا متسللين، ليصل إجمالى العائدين من ليبيا، طبقا لبيانات الوصول والسفر الرسمية بالمنفذ، إلى 38 ألفا و490 مصريا، منذ 16 فبراير الماضى، عقب توجيه سلاح الجو المصرى ضربات لمعاقل الجماعات الإرهابية فى ليبيا.

قال اللواء العنانى حمودة، مدير أمن مطروح، أن متابعة الحالة الأمنية بمنفذ السلوم البرى على مدار الوقت، رصدت وصول 148 مصريا، خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 37 سبق أن غادروا البلاد بطرق غير شرعية، ولا يحملون أوراقا تثبت مغادرتهم البلاد، وتم إنهاء إجراءات دخولهم البلاد، بعد فحصهم جنائيا وسياسيا.
>وأشار مدير أمن مطروح إلى تراجع أعداد عودة المصريين من ليبيا، بشكل كبير، وعودتها لمعدلاتها الطبيعية منذ حوالى شهر بعد تزايد أعداد العائدين، خلال الأزمة التى أعقبت إعدام 21 مصريا على أيدى الجماعات الإرهابية بليبيا.

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