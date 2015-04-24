أخبار عاجلة

موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الدعوة السلفية تطلق حملة للتعريف بـ"البخارى" ردا على إسلام بحيرى

Google+ Print
الدعوة السلفية تطلق حملة للتعريف بـ"البخارى" ردا على إسلام بحيرى الدعوة السلفية تطلق حملة للتعريف بـ"البخارى" ردا على إسلام بحيرى
أطلقت الدعوة السلفية حملة للدفاع عن السنة النبوية، والتعريف بالإمامين "البخارى" و"مسلم" بعد حملة التشكيك فيهما من قبل الباحث إسلام بحيرى، وقال عادل نصر المتحدث باسم الدعوة السلفية فى تصريحات لـ"اليوم السابع": نحن مشغولون الآن بحملة الدفاع عن السنة ورد الشبهات بعد الحملة الشنعاء التى حدثت ضد ثوابت الأمة".

وأضاف "نصر" فى تصريحات لـ"اليوم السابع":" هذه الحملة تتمثل فى تنظيم مؤتمرات وندوات تعرف الناس منزلة السنة وموقف السنة من القرآن الكريم، وموقف العقل من الوحيين - الكتاب والسنة- والتعريف بالعلماء كالإمام البخارى.

وأشار "نصر" إلى أن ظاهرة الطعن فى العلماء قديمة وليست حديثة كما يظن البعض، وقد بدأت هذه الحملة قديما من الشيعة، ولكن صحابة رسول الله صلى عليه وسلم.


>- الدعوة السلفية: لابد من رد علمى على إسلام البحيرى وعدم الاكتفاء بالهجوم فقط

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365