الدعوة السلفية تطلق حملة للتعريف بـ"البخارى" ردا على إسلام بحيرى

أطلقت الدعوة السلفية حملة للدفاع عن السنة النبوية، والتعريف بالإمامين "البخارى" و"مسلم" بعد حملة التشكيك فيهما من قبل الباحث إسلام بحيرى، وقال عادل نصر المتحدث باسم الدعوة السلفية فى تصريحات لـ"اليوم السابع": نحن مشغولون الآن بحملة الدفاع عن السنة ورد الشبهات بعد الحملة الشنعاء التى حدثت ضد ثوابت الأمة".

وأضاف "نصر" فى تصريحات لـ"اليوم السابع":" هذه الحملة تتمثل فى تنظيم مؤتمرات وندوات تعرف الناس منزلة السنة وموقف السنة من القرآن الكريم، وموقف العقل من الوحيين - الكتاب والسنة- والتعريف بالعلماء كالإمام البخارى.

وأشار "نصر" إلى أن ظاهرة الطعن فى العلماء قديمة وليست حديثة كما يظن البعض، وقد بدأت هذه الحملة قديما من الشيعة، ولكن صحابة رسول الله صلى عليه وسلم.

- الدعوة السلفية: لابد من رد علمى على إسلام البحيرى وعدم الاكتفاء بالهجوم فقط