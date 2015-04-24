الزراعة" تتسلم 4300 طن قمح.. وصرف 11 مليون جنيه للمزارعين

قال المحاسب عطية سالم عطية، رئيس بنك الائتمان الزراعى التابع لوزارة الزراعة، إنه تم استلام 4300 طن قمح من الفلاحين بشون البنك مع بداية فتح الشون لتوريد القمح للحكومة أمام المزارعين بالمحافظات، مشيرا إلى أنه يتم صرف مستحقات التوريد فى نفس اليوم أو خلال 48 ساعة، مؤكدًا أنه تم صرف11 مليونا و911 ألف جنيه للمزارعين عن توريد محصولهم منذ فتح باب التوريد.

وأكد رئيس بنك الائتمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أنه تم تخصيص خط ساخن لتلقى شكاوى المزارعين، خلال توريد القمح المحلى بجميع فروع بنك" الائتمان " بالمحافظات، على أن يتم التعامل مع الشكاوى فور تلقيها، بهدف تيسير إجراءات التوريد، مشيرا إلى أن هناك تعليمات مشددة للصوامع والشون منذ بدء استلام المحصول بأن الأولوية فى التوريد للمزارع، لمنع التجار والوسطاء، كما يتم وزن المحصول قبل استلامه بميزان بسكول الدقيق لطمأنة المزارعين، وذلك تحت رقابة جمعية القبانية كجهة محايدة فى وزن القمح.

> وأضاف عطية سالم، أن هناك تنسيقا كاملا مع 3 وزارات التموين والمالية والزراعة لتوريد المزارعين محصولهم، مؤكدا أن الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة، يتابع يوميا التيسير على الفلاحين خلال توريد محصول القمح، وحل كل المشاكل الخاصة بالتوريد، مشيرا إلى أنه يتم سحب جميع الأقماح بالشون التربية أولا للمطاحن لتقليل الفاقد، لافتا إلى أن فروع البنك، والشون التابعة لها، تعمل طوال أيام الأسبوع لتسلم المحصول، بالإضافة إلى تشكيل لجنة عليا من قبل "الوزارة " تتبعها لجان فرعية وغرفة مركزية لمتابعة عمليات التسويق بصفة يومية بالإدارة العامة للشئون الاقتصادية بالمحافظة واللجنة مشكلة من التموين والمطاحن والإصلاح الزراعى وبنك الائتمان للمتابعة وحل المشكلات التى تعوق التوريد.

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