بالفيديو..كريمة لـ"الرئيس"بعد قرار بناء بيت لها: ربنا يسترك زى ما سترتنى

استقبلت السيدة كريمة على أبو زيد قرار موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى على بناء منزل لها بالزغاريد والدعاء وفى بداية الامر لم تصدق "كريمة"، الخبر عندما توجهنا إلى منزلها عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى نشر بالعدد الورقى لجريدة "اليوم السابع".

وظلت لأكثر من 5 دقائق غير مصدقة للرواية، وبعد أن أكدنا لها الخبر وبدأ فى التوافد عدد من موظفى الأورمان على منزلها بدأت فى الزغاريد والدعاء للرئيس عبد الفتاح السيسى وقالت: ربنا يستره زى ما سترنى".

يذكر أن السيدة كريمة فى العقد السادس من عمرها تعيش فى قرية «عرب العطيات»، التابعة لمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، حيث تركها زوجها وتوجه إلى القاهرة، ولا تعلم عنه شيئا، وترك لها 6 من الأبناء ولم يترك لها أى شىء تعيش منه.

>وكانت "كريمة" قد وجهت طلب أثناء حديثها لـ"اليوم السابع"، قائلة: "أطلب من الدولة ومن الرئيس أن ينظروا لنا بعين الرحمة، وأن يبنوا لى منزلا يؤوينى أنا وأبنائى".

- الحاجة "كريمة" سيدة غيرت وجه قريتها بنداء للرئاسة.. السيسى يستجيب لندائها بعد نشر قصتها بـ"اليوم السابع" ويقرر بناء منزل جديد يحميها وأبنائها.. ويوجه مبادرة اسمعونا بوضع قرية عرب العطيات بخطة التطوير