"الطرق والكبارى": بدء إنشاء كبارٍ جديدة تستطيع تحمل وزن 100 طن

نفى اللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكبارى الجديد ما كان يردده المسئولون السابقون بالهيئة عن وجود 400 كوبرى معرضة للانهيار فى أى لحظة مستطردا: "القول بوجود 400 كوبرى معرض للانهيار على مستوى الجمهورية أسلوب تهويلى.. فيه ناس بتحب تهويل الموضوع"، مضيفا: "بدأنا فى إنشاء كبارٍ جديدة بديلة للكبارى التى حمولتها 60 طنا".إعلان - Ads إعلان - Ads
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وأكد ترك لـ"اليوم السابع" شروع الهيئة حاليا فى تنفيذ خطة لرفع كفاءة الكبارى القديمة، مع بناء كبارٍ جديدة بديلة للكبارى التى لم تم تعد حمولتها التصميمية مناسبة للأوزان الحالية، مستطردا: "إحنا عندنا صيانة لكن اختلاف الأوزان عمل مشكلة.. عاوزين الكبارى تشيل حمولة 100 طن.. وفيه بعض الكبارى مصممة لحمولة 60 طنا".
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