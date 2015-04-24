خادم الحرمين بحث مع رئيس وزراء باكستان تطورات الأحداث الإقليمية والدولية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في قصر العوجا أمس، دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد نواز شريف، والوفد المرافق له.

وفي بداية الاستقبال اطلع خادم الحرمين الشريفين، دولته على ما يضمه قصر العوجا من صور تاريخية، وقطع تراثية قديمة.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً لدولة رئيس وزراء باكستان والوفد المرافق له.

حضر الاستقبال ومأدبة الغداء صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فهد، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير البترول والثروة المعدنية، وصاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلمان بن عبدالعزيز، وأصحاب المعالي الوزراء والوفد المرافق لدولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني قد وصل إلى الرياض أمس.

وكان في استقبال دولته بمطار قاعدة الرياض الجوية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين.

كما كان في استقباله معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق، وسفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة منظور الحق، وقائد قاعدة الرياض الجوية اللواء الطيار ركن خالد بن فهد الروضان، ومندوب عن المراسم الملكية.