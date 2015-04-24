اجتماع ثلاثي بين الرئيس هادي ونواز شريف ومحمد بن سلمان

استقبل فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية في مقر إقامته بالرياض أمس دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد نواز شريف وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين.

وجرى خلال الاستقبال بحث مجالات التنسيق بين المملكة وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية اليمنية الشقيقة وسبل دعم الجهود المبذولة لتعزيز السلام في المنطقة.

حضر الاستقبال من الجانب السعودي معالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان.

فيما حضره من الجانب الباكستاني قائد الجيش الباكستاني الفريق أول ركن رحيل شريف ومعالي وزير الدفاع خوجه آصف.