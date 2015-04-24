روتانا تطرح "زي ما أنا" للفنانة الشابّة بلقيس

طرحت شركة "روتانا" للصوتيّات والمرئيّات مؤخراً الألبوم الغنائي الجديد للفنانة الشابة بلقيس، بتاريخ 20 نيسان/أبريل، والذي يحمل إسم "زي ما أنا". وهو يضمّ 14 أغنية متنوّعة من إنتاج وتوزيع روتانا، وتعاونت بلقيس في هذا الألبوم مع مجموعة مميّزة من الشعراء والملحنين.

ألبوم "زي ما أنا " يأتي استكمالاً للنجاحات المتوالية التي حققتها بلقيس، التي تتمتّع بشعبيّة جماهيريّة كبيرة في الوطن العربي، مكّنتها من ترسيخ اسمها ونجوميتها بثبات ملحوظ، لتقدّم لمحبيها أغانيها بإحساسها العالي الذي يملأ قلوب جمهورها، حيث يتضمّن الألبوم الجديد 14 عملاً فنياً مميزاً، هي:

1- " زي ما أنا ": كلمات وألحان عبدالله السالم وتوزيع حسان كامل

2- " مبروك ": كلمات تركي الشريف وألحان فايز السعيد وتوزيع سيروس

3- " أمت مت ": كلمات فراس الحبيب وألحان علي صابر وتوزيع حسام كامل

4- " ياخي": كلمات الأمير فهد بن خالد بن مشاري آل سعود وألحان يحيى الكعكي وتوزيع محمد القريتلي

5- "إنت": كلمات أحمد ماضي وألحان عادل العراقي وتوزيع هادي شرارة

6- " غرام ": كلمات يم وألحان عبدالله المسلم وتوزيع زيد نديم

7- "ليه صار حبك" : كلمات صالح المناعي وألحان محمد بودلة وتوزيع سيروس

8- " ما دريت ": كلمات فهد التوم وألحان الأنين وتوزيع زيد عادل

9- "يوي يوي ": كلمات فراس الحبيب وألحان علي صابر وتوزيع حسام كامل

10- "الرجولة ": كلمات خالد الشاعر وألحان عبدالله السالم وتوزيع هشام السكران

11- " أمبيه ": كلمات وألحان غيث محمد وتوزيع زيد عادل

12- "التاج ": كلمات وشم وألحان فايز السعيد وتوزيع زيد نديم

13- " تتربّى في عزك": كلمات صالح المناعي وألحان محمد بودلة وتوزيع سيروس

14- "دي جي ": كلمات تركي الشريف وألحان فايز السعيد وتوزيع حسام كامل .

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