باريس هيلتون محطمة القلب بعد فقدان أحد أفراد عائلتها

كشفت مصادر مقربة من النجمة العالمية Paris Hilton أنها تعيش أياماً صعبة وحزينة، بعد فقدان كلبتها Tinkerbell، وهي الأقرب إلى قلب هذه النجمة الثرية.

Hilton البالغة من العمر 34 عاماً، والتي تعيش علاقة مع شاب يصغرها بـ 15 سنة، قالت من خلال مواقع التواصل الإجتماعي: قلبي مفطور، أنا حزينة جداً ومنهارة، بعد 14 عاماً توفيت في سن متقدمة. أشعر بأنني فقدت فرداً من أفراد عائلتي، كانت روحاً مميزة ورائعة.

وأضافت: لقد مررنا بالكثير معاً، لا أستطيع التصديق أنها ماتت سأفتقدها وسأفكر بها لبقية حياتي، أحبك كينكي، أنت أسطورة ولن تنسي.

جدير بالذكر أن Tinkerbell رافقت Paris على السجادة الحمراء وفي مقابلاتها الصحفية، ولذلك قررت الأخيرة تخصيص صفحتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لذكرى كلبتها ومشاركة صورها.

يشار إلى أن Paris Hilton أنفقت مؤخراً 13 ألف دولار لقاء شراء كلبها، الذي ينتمي إلى فصيلة الـ Pomeranian، وأطلقت عليه اسم Mr Amazing.