بعد علاقة حب دامت 50 عاماً.. آلان ريكمان يدخل القفص الذهبي

بعد علاقة حب خيالية ورومنسية دامت 50 عاماً، تزوج النجم البريطاني Alan Rickman أخيراً من حبيبته Rima Horton.

Rickman البالغ من العمر 69 عاماً، أعلن هذا الأمر خلال حديث صحفي لموقع Bild الألماني، وقال إنهما تزوجا منذ فترة قصيرة بالسر، أما الآن فقد حان الوقت للكشف عن هذا الأمر أمام الإعلام، كي يتشارك فرحته الكبيرة مع الجمهور الذي لطالما واكبه.

ووفقاً لصحيفة Daily mail البريطانية، فقد أقيمت مراسم الزفاف السري في ولاية نيويورك الأمريكية، ثم توجه الطرفان إلى أحد مطاعم Brooklyn لتناول العشاء.

يشار إلى أن علاقة Alan Rickman و Rima Horton بدات في العام 1965، حيث كان هو في الـ 19 من عمره، بينما كانت هي تصغره بعام واحد فقط، ومنذ سنة 1977 يعيش الطرفان في منزل واحد، ويمارسان حياتهما بشكل طبيعي كأي زوج وزوجة.