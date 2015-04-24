حسن حسني وكاريكا ينقلان المسلسل السعودي "شباب البومب" من المحلية إلى العربية

يسعى صناع المسلسل الكوميدي الشبابي السعودي "شباب البومب" الذي يتم تصوير جزئه الرابع حالياً بين الرياض وجدة والقاهرة، ويعرض على شاشة القناة "الأولى" في التلفزيون السعودي خلال شهر رمضان المقبل إلى تطوير العمل سواء من ناحية الأفكار الشبابية التي يقدمها المسلسل أو من ناحية تقديم صورة سينمائية بجودة عالية، وفي هذا العام سيغلّف العمل بلمسة مصرية وصبغة عربية من خلال مشاركة النجمين المصريين حسن حسني وعصام كاريكا في بطولة أربع حلقات، ويتميز بوجود طاقم تقني وفني مصري محترف.

"سيِّدتي" زارت كواليس تصوير "شباب البومب 4" والتقت بنجومه في هذا التقرير الخاص:

قدم الفنان فيصل العيسى بطل ومنتج العمل الشكر للتلفزيون السعودي الذي أعطاهم الفرصة خلال السنوات الماضية لتقديم هذا العمل الشبابي، كما قدم الشكر لجمهورهم من الشباب على متابعة ومشاهدة العمل الذي يستهدفهم بالأساس، وتابع: "أعد الجمهور والتلفزيون السعودي بتقديم عمل جديد ومختلف هذا العام على المستوى التقني وجودة الصورة بتكلفة عالية جداً، خصوصاً مع وجود فريق مصري تقني محترف ووحدة صوت متنقلة، وأيضاً على مستوى الدراما، حيث أن العمل لم يخرج عن الجو البسيط الشبابي المعروف عنه، والذي اعتاد عليه ويرغب به الجمهور، وهو قريب من الشباب، ويحمل تنوعاً في الأذواق، ويطرح العديد من الأمور الشبابية".

وقال لـ"سيِّدتي": "بدأنا بالتحضير لهذا العمل بعد شهر من عرض الجزء الثالث خلال رمضان الماضي، واستغرقت الكتابة أربعة أشهر، وقد ضمت ورشة الكتابة عدداً من الكتاب، وذهبت مع المخرج ماجد الربيعان إلى مصر، واتفقنا مع طاقم مصري محترف في السينما والدراما المصرية، ومنهم: أحمد حسن مدير إضاءة وتصوير، وأيضاً فارس شعلان، وأحمد تايسون الماكيير، وغيرهم، كما نستخدم كاميرا سينمائية احترافية تسمى "اليكسا"، وهي كبيرة الحجم، وبها 11 عدسة، وسنقدم صورة للمشاهد والتلفزيون السعودي احترافية سينمائية تشابه الأعمال الدرامية المصرية الأخيرة في الجودة والدقة العالية للصورة".

وأوضح العيسى أن هناك صبغة عربية لهذا الجزء من خلال طاقم تقني مصري ومشاركة النجمين المصريين حسن حسني وعصام كاريكا في بطولة أربع حلقات من المسلسل، وقال: "سيتم تصوير حلقتين خلال أيام في القاهرة يشارك في بطولتهما النجم المصري الفنان عصام كاريكا بجانب بعض الممثلين من مصر في قالب كوميدي يمزج الدراما السعودية بالمصرية، كما أن النجم المصري الكبير حسن حسني شارك في بطولة حلقتين من العمل تم تصويرهما في الرياض، إحداهما بعنوان "مدرس خصوصي"، وهو فنان قدير وبسيط ومتواضع ويدعم الشباب بصورة كبيرة حتى أنه "يفرش" لنا الأفيهات الكوميدية بكل خبرة، وحينما عرضنا عليه المشاركة في العمل أخذ وقته في التفكير ومتابعة أصداء المسلسل في السعودية، ثم وافق على المشاركة وحضر إلى الرياض، وتعامل معنا بكل ود واحترام واحترافية، حيث يمتاز بأنه هادئ وروحه شبابية، وبالطبع تشرفت بالعمل معه، وإن شاء الله هناك اتفاق مبدئي على أن يشارك بدور رئيسي خلال الجزء المقبل".

وأضاف: "هذا العام هناك تجديد في التناول الدرامي من خلال الكوميديا والرياضة والأكشن والرعب، ونقدم القضايا التي تخدم الشباب، وخصصنا حلقة عن عاصفة الحزم، فالشباب لهم دور كبير في هذه الحرب، وتهدف الحلقة إلى التوعية بالحس الأمني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما صورنا 4 حلقات في جدة وسط أجواء خاصة في ملعب الجوهرة خلال لقاء فريقي الاتحاد والنصر وفي أجواء الحارة الشعبية وفرق الراب وعلى البحر والشاليهات والسياحة والشباب لإرضاء جمهورنا من الشباب، كذلك هناك حلقة في محافظة الخرج، وباقي الحلقات في العاصمة الرياض".

وشدد الفنان فيصل العيسى على أن حصول "شباب البومب" على أعلى نسبة في البحث على محرك البحث "جوجل" خلال عام 2014 من بين المسلسلات السعودية زاد من حماسه وفريق العمل لتقديم المزيد من الجهد والتعب للحفاظ على استمرارية هذا النجاح للموسم الرابع على التوالي، لافتاً إلى أن العمل هو البطل وليس ممثلاً بعينه، وأبان أنه خلال عشرة أيام سينتهي تصوير كامل العمل، ثم تتم بعده مرحلة المونتاج، ليتم تسليم التلفزيون الحلقات قبل شهر رمضان بوقت كافٍ.

من جهته، قال الفنان شعيفان محمد: "هذا الجزء مختلف عن الأعوام الماضية من ناحية الأفكار الدرامية والصورة السينمائية ذات التقنية العالية من خلال وجود طاقم تقني وفني مصري محترف، وأسلوب طرح جديد عبر أفكار فانتازيا وأكشن ورعب بجانب الكوميديا والتراجيديا، إضافة إلى الحفاظ على تميزنا في القرب من الشباب، فهم النسبة الأكثر متابعة للعمل، كما أن الأطفال يجذبهم "شباب البومب".

وأبان أن العمل ينطبع هذا العام بلمسة مصرية من خلال طاقم تقني ومشاركة الفنان عصام كاريكا الذي يقدم مع أبطال المسلسل حلقتين سيتم تصوريهما قريباً في القاهرة، والفنان القدير حسن حسني المتواضع، والذي تعلم منه الكثير في الحلقتين اللتين شارك في بطولتهما في الرياض.

وأضاف شعيفان: "هذا العام سننافس بقوة في الدراما السعودية خلال شهر رمضان كأفضل عمل كوميدي، ولن نتواجد فقط من أجل التواجد، ورغم أنني ضد فكرة الأجزاء، إلا أننا نقدم أجزاء جديدة من "شباب البومب" نزولاً عند رغبة الجمهور من الشباب السعودي".

أما المخرج ماجد الربيعان فذكر أن 90% من تصوير العمل خارجي في الأماكن التي يتواجد فيها الشباب في الملعب والحدائق والحارة والأسواق وغيرها، متمنياً أن يلاقي العمل المتابعة والقبول لدى فئة الشباب وهم الفئة المستهدفة، لاسيما أنه يقدم القضايا التي تهمهم، وصرح بأنه يراهن على استقطاب أذواق الشباب السعوديين المختلفة لمشاهدة الجزء الرابع.

ولفت إلى أن العمل يتناول قضايا شبابية ويطرح العديد من المشاكل الاجتماعية من داخل الحارة الشعبية والتعليمية والاقتصادية والصحية والترفيهية والأكشن والرياضية، موضحاً أن كواليس التصوير كانت أكثر من ودية وتخللها الكثير من الكوميديا والمزاح بين الفنانين، خاصة أن أغلب أعضاء فريق المسلسل عملوا من قبل سوياً في العديد من الأعمال.

وقال الربيعان: "المسلسل من تأليف ورشة كتابة تضم كلاً من: عبد العزيز الفريحي، وسامي مزيد، وعبدالله الوليدي، ومحمد الفهادي،و محمد الغزي، ومعن الدريهم، ونادر الذيابي، وروبي، وهو من إنتاج فيصل العيسى، وإخراج ماجد الربيعان، وبطولة كل من: فيصل العيسى، وشعيفان محمد، وعبد العزيز الفريحي، ومهند الجميلي، بمشاركة النجمين المصريين حسن حسني وعصام كاريكا، وعدد من نجوم السعودية، ومنهم: الفنان خالد سامي، وعلي إبراهيم، ومرزوق الغامدي، ومحمد الكنهل، وعلي المدفع، وحمد المزيني، وسلمان المقيطيب، وعبد الرحمن الرقراق، وبعض نجوم وسائل التواصل الاجتماعي".

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