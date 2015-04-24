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جلوي بن مساعد يلتقي رئيس جمعية المتقاعدين

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جلوي بن مساعد يلتقي رئيس جمعية المتقاعدين جلوي بن مساعد يلتقي رئيس جمعية المتقاعدين
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الأمير جلوي مستقبلاً الصبان

نجران - علي عون اليامي

    استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بمكتب سموه بالإمارة رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين الشيخ أحمد الصبان يرافقه نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد بن علي العتيق. ورحب سمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بالشيخ الصبان ونائبه بمناسبة زيارتهم للمنطقة متمنياً لهما التوفيق، وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الجمعية للمنتسبين لها من خلال فرع منطقة نجران. وأشاد سموه بالجهود المباركة التي تبذلها الجمعية الوطنية للمتقاعدين حيال خدمة المتقاعدين من المدنيين والعسكريين. حضر اللقاء رئيس فرع الجمعية الوطنية للمتقاعدين بنجران د. محمد زاهر. من جهة أخرى استقبل سمو أمير منطقة نجران في مكتبه بالإمارة أمس مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد علي العمري. وتسلم سموه من العميد العمري الخطة العامة لأعمال الدفاع المدني المواكبة للتطورات والمستجدات التي تعيشها منطقة نجران؛ لمشاركة القطاعات ذات العلاقة بأعمال الأمن والسلامة لمواجهة الاحداث. وأثنى سمو أمير المنطقة على دور رجال الدفاع المدني، وما يقدمونه من خدمات كبيرة ومختلفة للمجتمع.

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