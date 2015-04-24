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العيادات التخصصية السعودية تقدم الخدمة العلاجية لـ «1940» لاجئاً سورياً

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العيادات التخصصية السعودية تقدم الخدمة العلاجية لـ «1940» لاجئاً سورياً العيادات التخصصية السعودية تقدم الخدمة العلاجية لـ «1940» لاجئاً سورياً

    قدمت العيادات التخصصية في مخيم الزعتري "شمال شرق الأردن" الأسبوع الماضي الخدمة العلاجية لما مجموعه (1940) حالة مرضية للاجئين السوريين.

وقال المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية د. محمد الزعبي في بيان صحفي صدر عن الحملة إنه: "بلغ اجمالي ما قامت صيدلية العيادات بصرفه من وصفات طبية يومية ودورية خلال هذا الاسبوع ما مجموعه (1077) وصفة، كما قامت الصيدلية بصرف (177) عبوة من الحليب الصحي ضمن برنامج نمو بصحة وأمان بالتعاون مع منظمة حماية الطفل، اضافة لتعامل قسم المختبر مع (141) تحليلاً من التحاليل الهرمونية وتحاليل كيمياء الدم وتحاليل المزارع الجرثومية، في حين اجرى قسم الأشعة ما مجموعه (28) صورة أشعة".

وأكد المدير الاقليمي للحملة د. بدر السمحان انه وانفاذاً للتوجيهات السامية من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وباشراف مباشر من سمو ولي ولي العهد المشرف العام على الحملات الاغاثية السعودية - حفظهم الله -، فإن الحملة ماضية في الاهتمام بالمحور الطبي ايماناً منها بأهميته الكبيرة نظراً لتداعياته المباشرة على بقية تفاصيل حياة الشقيق السوري المعيشية والعملية والاجتماعية وغيرها.

وأكد د. السمحان استمرار الحملة بالعمل على استكمال تنفيذ برامجها الطبية المتنوعة وأهمها "نمو بصحة وأمان" لتوزيع الحليب الصحي للأطفال الرضع وحديثي الولادة، وبرنامج "شقيقي صحتك تهمنا" لاعطاء اللقاحات والمطاعيم ضد الامراض الوبائية والمعدية، وبرنامج "زينة الحياة الدنيا" للتكفل بحالات الولادة الطبيعية والقيصرية للأخوات السيدات السوريات في كل من الاردن ولبنان، وبرنامج شقيقي "نحمل همك" لتقديم الدعم النفسي للأشقاء السوريين في كل من الاردن ولبنان، وبرنامج "شقيقي طفلك بعنايتنا" لتقديم الرعاية الطبية الشاملة لابناء الأشقاء عبر عيادتي الاطفال في العيادات التخصصية.

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