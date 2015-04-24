«أمانة الرياض» تزيل 29 مسلخاً عشوائياً بشرق العاصمة

نفذت أمانة منطقة الرياض ممثلة في إدارة الرقابة الصحية المركزية التابعة للإدارة العامة لصحة البيئة وبمساندة من الإدارة العامة للنظافة خلال اليومين الماضيين حملة واسعة على مواقع الذبح العشوائي في عدد من الأحياء شرقي العاصمة.

وتمت إزالة أكثر من 29 مسلخاً عشوائياً مخالفاً وإتلاف اكثر من 38 جلد أغنام تم ضبطها بعد هروب كافة العمال المتواجدين في تلك المواقع، فيما تم ضبط ذبيحتين وإحالتهما للكشف الطبي البيطري للتأكد من سلامتهما صحياً.

وتوزعت الحملة الرقابية الصحية التي اجرتها الامانة بمشاركة عدد كبير من المراقبين الصحيين على أحياء النظيم والفواز وطريق الدمام.

وتهدف الحملة الرقابية الصحية الشاملة التي تجريها الامانة وفق توجيهات امين منطقة الرياض م. ابراهيم بن محمد السلطان إلى القضاء على مواقع الذبح العشوائي المخالفة وإحلال مسالخ صحية نظامية متنقلة بديلة

وناشدت أمانة الرياض سكان العاصمة بعدم التعامل نهائياً مع تلك العمالة المخالفة للانظمة والتعليمات الصحية، نظرا لافتقار تلك المواقع لأدني مقومات الاشتراطات والضوابط الصحية إضافة الى تلوث البيئة المحيطة بتلك المواقع.

وأهابت الأمانة بضرورة التقيد التام من الجميع بذبح المواشي في المسالخ النظامية المنتشرة في كافة انحاء العاصمة.