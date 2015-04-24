أخبار عاجلة

موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

«أمانة الرياض» تزيل 29 مسلخاً عشوائياً بشرق العاصمة

Google+ Print
«أمانة الرياض» تزيل 29 مسلخاً عشوائياً بشرق العاصمة «أمانة الرياض» تزيل 29 مسلخاً عشوائياً بشرق العاصمة

    نفذت أمانة منطقة الرياض ممثلة في إدارة الرقابة الصحية المركزية التابعة للإدارة العامة لصحة البيئة وبمساندة من الإدارة العامة للنظافة خلال اليومين الماضيين حملة واسعة على مواقع الذبح العشوائي في عدد من الأحياء شرقي العاصمة.

وتمت إزالة أكثر من 29 مسلخاً عشوائياً مخالفاً وإتلاف اكثر من 38 جلد أغنام تم ضبطها بعد هروب كافة العمال المتواجدين في تلك المواقع، فيما تم ضبط ذبيحتين وإحالتهما للكشف الطبي البيطري للتأكد من سلامتهما صحياً.

وتوزعت الحملة الرقابية الصحية التي اجرتها الامانة بمشاركة عدد كبير من المراقبين الصحيين على أحياء النظيم والفواز وطريق الدمام.

وتهدف الحملة الرقابية الصحية الشاملة التي تجريها الامانة وفق توجيهات امين منطقة الرياض م. ابراهيم بن محمد السلطان إلى القضاء على مواقع الذبح العشوائي المخالفة وإحلال مسالخ صحية نظامية متنقلة بديلة

وناشدت أمانة الرياض سكان العاصمة بعدم التعامل نهائياً مع تلك العمالة المخالفة للانظمة والتعليمات الصحية، نظرا لافتقار تلك المواقع لأدني مقومات الاشتراطات والضوابط الصحية إضافة الى تلوث البيئة المحيطة بتلك المواقع.

وأهابت الأمانة بضرورة التقيد التام من الجميع بذبح المواشي في المسالخ النظامية المنتشرة في كافة انحاء العاصمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية