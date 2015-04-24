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المغرب يتيح لمواطنيه الطعن على قرارات الحكومة واقتراح القوانين

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المغرب يتيح لمواطنيه الطعن على قرارات الحكومة واقتراح القوانين المغرب يتيح لمواطنيه الطعن على قرارات الحكومة واقتراح القوانين

رئيس المغربية عبد الإله بنكيران – ارشيفية

قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، اليوم الخميس، إن حكومة بلاده أقرت مشروعي قانونين تنظيميين يمكنا المواطنين المغاربة من تقديم طعن ضد قرارات الحكومة والمؤسسات التابعة لها، والحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع مقترحات قوانين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالعاصمة الرباط، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة المغربية.

وأضاف الخلفي أن “مشروع قانون المتعلق بالملتمسات التشريعية تضمن شرط الحصول على 25 ألف توقيع من مواطنين مسجلين في اللوائح الانتخابية، وهو ما يعتبر عددا ممتازا مقارنة مع إسبانيا التي تشترط 500 ألف توقيع، وإيطاليا التي تشترط 50 ألف توقيع، في حين هناك دول حددت بالنسبة على حسب عدد السكان الناخبين.”

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