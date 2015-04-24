المغرب يتيح لمواطنيه الطعن على قرارات الحكومة واقتراح القوانين

قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، اليوم الخميس، إن حكومة بلاده أقرت مشروعي قانونين تنظيميين يمكنا المواطنين المغاربة من تقديم طعن ضد قرارات الحكومة والمؤسسات التابعة لها، والحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع مقترحات قوانين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالعاصمة الرباط، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة المغربية.