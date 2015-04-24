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6 نصائح للاستفادة من "الدورة الشهرية" فى التخلص من الوزن الزائد

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6 نصائح للاستفادة من "الدورة الشهرية" فى التخلص من الوزن الزائد 6 نصائح للاستفادة من "الدورة الشهرية" فى التخلص من الوزن الزائد
الدورة الشهرية تتسبب فى زيادة الوزن قبل موعد نزولها بـ5 أيام، وهذا يعد شيئا طبيعيا لأن هرمونات الجسم يصيبها خلل مؤقت حتى نزولها، ولكن كيف يمكن لكل سيدة استغلال فترة الدورة الشهرية فى التخلص من الوزن الزائد؟.

فى هذا السياق، تشير الدكتور علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، أنه قبل نزول الدورة الشهرية يتم احتباس الماء داخل جسم المرأة، وهذا يعد السبب الأساسى فى زيادة الوزن أثناء هذه الفترة، وهذا الأمر يختفى عند نزول الدورة الشهرية، ويرجع الوزن كما كان من قبل.

وتتابع د. علا، أن وزن المرأة يزيد بين 2 إلى 3 كيلو قبل نزول الدورة الشهرية، وهذا أمر طبيعى ويختفى فى ثانى يوم بعد نزولها.

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، بعض النصائح التى تساعدك على التخلص من الوزن الزائد قبل وبعد نزول الدورة الشهرية، وهى:
>1- الإكثار من تناول الماء.
>2- تجنب الأطعمة ذات نسبة مرتفعة من الملح.
>3- ممارسة الرياضة التى تساعد على حرق المزيد من كالمشى أو السباحة.
>4- التقليل من تناول المشروبات الغنية بالكافيين كالقهوة والشاى، وذلك قبل نزولها بـ5 أيام.
>5- تجنب تناول السكريات كالحلويات وعدم وضع الكثير من السكر فى المشروبات لأنها تتسبب فى انخفاض نسبة حرق الدهون فى الجسم.
>6- الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه.

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مصر 365

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