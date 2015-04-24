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مصدر يكشف حقيقة بدء الاجتياح البري لقوات سعودية للأراضي اليمنية

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مصدر يكشف حقيقة بدء الاجتياح البري لقوات سعودية للأراضي اليمنية مصدر يكشف حقيقة بدء الاجتياح البري لقوات سعودية للأراضي اليمنية

عاصفة الحزم – اليمن

ذكرت مصادر في منفذ “حرض” بين اليمن والسعودية أن السلطات أرسلت مذكرة لجمرك “الطوال” اليمني طالبوا فيها بإخراج الحوثيين من الجمارك وإلا سيتم قصفها.

وقال مصدر في المنفذ لـ ” المشهد اليمني ”  إن  ”قائد حرس الحدود دخل بنفسه اليوم للجوازات اليمنية وسلم المذكرة.

ونفى المصدر صحة الإنباء التي تتحدث عن بدأ أي هجوم بري لقوات سعودية  وتمكنها من السيطره  على منفذ حرض الحدودي مع اليمن  والتوغل داخل الأراضي اليمنية  حسب ما اوردته بعض المواقع .

وكانت المدفعية السعودية قامت بقصف عنيف على قرى الحدود مع اليمن خلال يوم أمس.

وفي تطور لاحق وصلت أول كتائب الحرس الوطني السعودي مساء الخميس إلى الحدود الجنوبية للمملكة.

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