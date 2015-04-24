هولاند: فرنسا ستستضيف ما بين 500 و700 لاجئ سورى

أعلن الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند الخميس فى ختام قمة فى بروكسل حول الهجرة غير الشرعية فى المتوسط ان بلاده ستتحمل قسطها من المسؤولية عبر استضافة "بين 500 الى 700" من اللاجئين السوريين.

وقال هولاند خلال مؤتمر صحافى فى ختام القمة الطارئة انه "عندما جرى الاعلان عن رقم خمسة آلاف، قالت فرنسا انها ستتحمل قسطها اى بين 500 الى 700" لاجئ سورى.

وبحث القادة الاوروبيون فى قمتهم خطة للرد على تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر المتوسط الى السواحل الاوروبية تتضمن اجراءات عدة بينها استضافة "خمسة آلاف شخص على الاقل" سبق وان حصلوا على صفة لاجئ فى الدول المضيفة خارج الاتحاد الاوروبى.