محافظ القليوبية يكرم "اليوم السابع" فى احتفال جامعة بنها بعيد الأب

كرم المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، والدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها، والدكتور ياسر سهيل، عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها، جريدة "اليوم السابع"، خلال الاحتفال الذى أقيم بقاعة الاحتفالات الكبرى بكلية التجارة بمناسبة "عيد الأب".

وسلم المحافظ ورئيس الجامعة شهادات تقدير لحسن عفيفى، نائب رئيس قسم المحافظات والزميل خالد حجازى، تقديرًا لمجهودات الجريدة، ومشاركتها فى كل المشكلات التى تهم محافظات القليوبية.



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محافظ القليوبية ومراسل "اليوم السابع"



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محافظ القليوبية يسلم شهادة التقدير لـ"اليوم السابع" بحضور رئيس الجامعة



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مراسل "اليوم السابع" ورئيس الجامعة ومحافظ القليوبية وعميد فنون تطبيقية