حصد 9957 فدان قمح فى سوهاج منذ بداية موسم الحصاد

قال المهندس السيد عطية يونس، وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، إنه تم توريد 1739 طن قمح لشركة مطاحن مصر العليا بالمحافظة منذ بداية موسم الحصاد حتى الآن.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن المساحة المنزرعة من محصول القمح لهذا العام بلغت 191 ألفا و443 فدانا، وتم حصاد 9957 فدانا حتى الآن.

وأشار إلى أن المديرية تقدم جميع الخدمات الزراعية من تقاوى محسنة وأصناف عالية الجودة، لرفع إنتاجية محصول القمح، كما تنظم إدارة الإرشاد الزراعى بالمديرية ندوات إرشادية لتوعية المزارعين بكيفية النهوض بالمحصول.