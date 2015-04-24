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حبس عاطل لاتهامه بتصنيع الأسلحة النارية 4 أيام على ذمة التحقيق

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حبس عاطل لاتهامه بتصنيع الأسلحة النارية 4 أيام على ذمة التحقيق حبس عاطل لاتهامه بتصنيع الأسلحة النارية 4 أيام على ذمة التحقيق
أمر شريف مختار رئيس نيابة حلوان بإشراف المستشار طارق أبو زيد المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بتصنيع الأسلحة النارية الخرطوش وتحويل الطبنجات الصوت إلى حية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم يصنع الأسلحة النارية الخرطوش ويحول الأسلحة الصوت إلى حية، داخل ورشة بمسكنه، وأن عملاءه يترددون عليه لشراء الأسلحة.

عقب حصول المقدم عمرو خاطر رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة على إذن من النيابة داهم وبصحبته قوة أمنية مسكن المتهم، وتمكن من القبض عليه وبحوزته 5 أسلحة خرطوش و3 أسلحة صوت محولة إلى حية، بالإضافة إلى أدوات تستخدم فى تصنيع الأسلحة.

وقد اعترف المتهم بتصنيعه المضبوطات وحيازته لها لبيعها لعملائه، فتحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء أسامة بدير مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، وباشرت النيابة التحقيق.

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مصر 365