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حبس أب بالجيزة يتعدى على طفلته جنسيا أثناء غياب والدتها خارج المنزل

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حبس أب بالجيزة يتعدى على طفلته جنسيا أثناء غياب والدتها خارج المنزل حبس أب بالجيزة يتعدى على طفلته جنسيا أثناء غياب والدتها خارج المنزل
أمر محمد خيرى وكيل أول نيابة مركز الجيزة، تحت إشراف المستشار خالد حجازى مدير النيابة بحبس عامل لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بهتك عرض ابنته الصغيرة واعتياده على ذلك لمدة 3 أشهر، واكتشاف والدة الطفلة الواقعة وإبلاغ الشرطة بها.

كشفت التحقيقات التى باشرها محمد خيرى وكيل النيابة أن البداية كانت ببلاغ تلقاه مركز شرطة أبو النمرس من سيدة تعمل بإحدى الصيدليات أفادت فيه أن زوجها العامل يتعدى على طفلتهما الصغيرة البالغة من العمر 11 عاما، جنسيا، ومواقعتها من الخلف.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبسماع أقوال والدة الطفلة أكدت أمام النيابة أن زوجها اعتاد التعدى على الطفلة أثناء غيابها خارج المنزل، ونزولها للعمل بإحدى الصيدليات بالمنطقة، طيلة الثلاثة أشهر السابقة، وأنها لم تعلم بشىء من ذلك لأن الأب كان يهدد الطفلة بالضرب فى حالة فضح أمره، لكنها استدرجت الطفلة فى الكلام فأخبرتها بذلك.

وبسماع أقوال الطفلة داخل سراى النيابة أكدت أن والدها اعتاد التعدى عليها جنسيا ومواقعتها من الخلف، وأنه كان يخفيها طيلة الأشهر السابقة، وكان يتعدى عليها بالضرب حتى لا تخبر والدتها بشىء، وبعرضها على الطب الشرعى أثبت التعدى عليها جنسيا.

وبسماع أقوال المتهم أنكر أمام النيابة صحة الواقعة، إلاّ أن النيابة واجهته بتقرير الطب الشرعى الذى أثبت التعدى على الطفلة وهتك عرضها، فأمرت النيابة بحبسه لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق.

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مصر 365