ضبط مسجل خطر يسرق شاشات تليفزيون وكمبيوتر من منزل بالزيتون

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الزيتون وبصحبتهم القوة المرافقة من القبض على "أ.ف.م" 33 سنة عاطل، ومقيم دائرة قسم شرطة الزيتون، ومسجل خطر سرقات عامة تحت رقم 3465 فئة "ب" الزيتون، والسابق اتهامه فى 11 قضية آخرها 4923 لسنة 2008م الزيتون "سرقة مسكن"، وذلك عقب قيامه بسرقة شاشة تليفزيون، وشاشة كمبيوتر LcD من داخل محل ملك "هانى.ا.إ" 39 سنة.

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4712 لسنة 2015م جنح الزيتون، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجار تطوير مناقشته عما ارتكبه من حوادث أخرى.