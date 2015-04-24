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حظك اليوم برج العقرب يوم الجمعة 2015/4/24

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حظك اليوم برج العقرب يوم الجمعة 2015/4/24 حظك اليوم برج العقرب يوم الجمعة 2015/4/24
البعد أن الحديث وكتمان الأسرار هما أهم صفات هذا البرج، فعلى الرغم من أنه من الأبراج التى تتمتع بعلاقات اجتماعية كبيرة إلا أنهم لا يجيدون الحديث على قدر ما يجيدون السمع للآخرين، كما توضحها خبيرة الأبراج "ماجى فرح" سيكون يومًا مميزًا وسيتلقى معظم أبناء هذا البرج خبرًا سعيدًا قد يقلب حياتهم تمامًا ويجعلهم أكثر سعادة.

توقعات ماجى فرح لأصحاب على مستوى الحياة العملية


>على الرغم من المشاكل التى واجهوها طوال الفترات السابقة على المستوى العملى سواء كانت الدراسة أو العمل لكنهم سيحصلون على مكافأة ربما تكون مادية أو معنوية ستكون مصدر للتفاؤل فيما بعد.

توقعات "ماجى" لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية


>الحظ سوف يحالفهم على المستوى العاطفى لذلك يجب أن يهيئوا أنفسهم حتى يكونوا على أتم استعداد استقبال المفاجآت العاطفية المبهجة بالنسبة لهم والتى طال انتظارها، فيعتبر أبناء هذا البرج من المحظوظين على المستوى العاطفى، لكن إذا لم يستغلوا هذا الحظ سوف ينقلب عليهم ويعانون دون نهاية.

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مصر 365

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