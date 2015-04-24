حظك اليوم برج العذراء يوم الجمعة 2015/4/24

توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية

على مستوى الحياة العاطفية

على مستوى العلاقات العامة

يميلون دائمًا إلى الاستحواذ على الغير والأنانية وتفضيل الذات على الرغم من أنهم يتمتعون بقلوب بيضاء وتسامح يميزهم عن غيرهم من الأبراج، أما عن حظهم اليوم تقول "ماجى فرح" اليوم سيمر مرور الكرام دون تجديد أو حدث معين يقلب الموازين سواء بشكل إيجابى أو سلبى.>اليوم تقليدى بعيدًا عن التطورات أو الإخفاقات فلا جديد به سيظل مستواهم سواء فى العمل أو الدراسة على نفس الشاكل، لكن لا داع لليأس فقريبًا سوف تتعدل الأحوال وتتحسن الظروف.>ستشذ قليلاً حياتهم العاطفية عن بقية مستويات حياتهم لكن للأسف ستكون مرهقة ومؤلمة لهم فسيتعرضون لألم وجرح كبير قد يجعلهم فى حالة نفسية سيئة لفترات مقبلة.>وفقًا لسلسلة الركود التى يعانى منها أبناء البرج فلا جديد على مستوى الحياة العامة، حتى إن حدثت بعض المواقف التى قد تسير أعصابهم وتجعلهم عرضة إلى العصبية والتوتر لكنهم سريعًا ما يسيطرون على أنفسهم.