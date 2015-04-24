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حظك اليوم برج العذراء يوم الجمعة 2015/4/24

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حظك اليوم برج العذراء يوم الجمعة 2015/4/24 حظك اليوم برج العذراء يوم الجمعة 2015/4/24
يميلون دائمًا إلى الاستحواذ على الغير والأنانية وتفضيل الذات على الرغم من أنهم يتمتعون بقلوب بيضاء وتسامح يميزهم عن غيرهم من الأبراج، أما عن حظهم اليوم تقول "ماجى فرح" اليوم سيمر مرور الكرام دون تجديد أو حدث معين يقلب الموازين سواء بشكل إيجابى أو سلبى.

توقع ماجى فرح لأصحاب على مستوى الحياة العملية


>اليوم تقليدى بعيدًا عن التطورات أو الإخفاقات فلا جديد به سيظل مستواهم سواء فى العمل أو الدراسة على نفس الشاكل، لكن لا داع لليأس فقريبًا سوف تتعدل الأحوال وتتحسن الظروف.

على مستوى الحياة العاطفية


>ستشذ قليلاً حياتهم العاطفية عن بقية مستويات حياتهم لكن للأسف ستكون مرهقة ومؤلمة لهم فسيتعرضون لألم وجرح كبير قد يجعلهم فى حالة نفسية سيئة لفترات مقبلة.

على مستوى العلاقات العامة


>وفقًا لسلسلة الركود التى يعانى منها أبناء البرج فلا جديد على مستوى الحياة العامة، حتى إن حدثت بعض المواقف التى قد تسير أعصابهم وتجعلهم عرضة إلى العصبية والتوتر لكنهم سريعًا ما يسيطرون على أنفسهم.

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مصر 365

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