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حظك اليوم برج السرطان يوم الجمعة 2015/4/24

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حظك اليوم برج السرطان يوم الجمعة 2015/4/24 حظك اليوم برج السرطان يوم الجمعة 2015/4/24
يعتبر أبناء هذا البرج من أكثر الشخصيات الحساسة التى قد تسبب إزعاجًا لمن حولها لأنها سريعة الغضب والتأثر بأى تصرف أو سلوك يحدث أمامها حتى وإن كان دون قصد، وعلى مستوى حظهم اليوم تقول ماغى فرح خبيرة الأبراج: سيكون يومًا شاقًا ومجهدًا على كل المستويات لكن فى نهايته ربما نحصد بعض النتائج التى تغنينا عن هذا الشقاء.

توقعات ماجى فرح لأصحاب على مستوى الحياة العملية


>تقول "ماجى" هذا البرج لديه القليل من الحظ لذلك يجب ألا يعتمد على حظه فقط إنما مجهوده وطاقته وعمله لأنهم الوحيدون القادرون على تحقيق النجاح له مهما طالت المدة، لذلك تنصح بالعمل والاجتهاد والإخلاص به.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى العلاقات العاطفية


>سيدخلون فى حياة زوجية أو علاقة ارتباط جادة لكن ستكون مبنية فى الأساس على العقل والحسابات المنطقية بعيدًا عن العاطفة والحب لأن كما هو متعارف عليه يعد أبناء هذا البرج الأقل حظًا بالنسبة للحب والعاطفة.

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مصر 365

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