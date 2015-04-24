حظك اليوم برج الدلو يوم الجمعة 2015/4/24

توقعات عبير فؤاد لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية

توقعات عبير فؤاد لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية

يتمتع أبناء هذا البرج بقوة داخلية تجعلهم مصدرًا للبهجة والأمل والتفاؤل لمن حولهم وعلى الرغم من المشاكل التى يتعرضون لها إلا أنهم يحاولون إخفاء ضعفهم حتى يتخطوه، تقول عبير فؤاد، خبيرة الأبراج عن حظهم اليوم، سيتعرض البرج إلى وعكة على كل المستويات هذا اليوم لكن كالعادة سيتخطاها وستتحسن الأحوال فى نهاية اليوم.>سيبذل هذا البرج مجهودًا كبيرًا لتحقيق طموحاتهم وأمانيهم لذلك لم توقفهم بعض المشاكل والإهمال الذى قد يتعرضون له من رؤسائهم حتى يحققوا ما تمنون وستعوض هذه الطاقة المبذولة بأخرى إيجابية تجعلهم يستمرون فى طريق تحقيق أحلامهم.>الحياة العاطفية سيكونون الأقل حظًا بين الأبراج فسيكون قلبهم هو نقطة ضعفهم التى دائمًا ما كانت سببًا واضحًا فى انكسارهم فى بعض الأحيان لكن سريعًا ما تعود تلك القوة الداخلية التى يتمتعون بها حتى تكون دافعًا لهم للتقدم فى حياتهم العملية.