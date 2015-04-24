حظك اليوم برج الجوزاء يوم الجمعة 2015/4/24

الازدواجية وتقلب المزاج والتردد عند الاختيار بين أمرين من أكثر الصفات التى يتسم بها أبناء هذا البرج، هذا ما يؤكده خبراء الأبراج، أما فيما يخص حظهم يوم الجمعة لأصحاب، فتقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد يجب فى هذه الفترة خلال شهر مارس ستكون حالتهم النفسية أكثر استقرار على الرغم من بعض التقلبات التى سوف يشعرون بها قليلاً وفقًا لطبائعه وصفاتهم إلا أنها الفترة الأكثر حظًا بالنسبة لهم. على مستوى العمل والمال

>تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد سيمر هذا البرج بكبوات اقتصادية ومادية ضخمة خلال هذا اليوم وسيستمر تأثيرها لفترات لكن لن يستمر ذلك كثيرًا وستعود الحياة على مجراها مرة أخرى بعد أقل من أسبوع. على مستوى الصحة

>يجب أن ينتبهوا على حالهم فربما هذه الكبوات الاقتصادية يكون لها أثر سلبى على صحتهم لذلك يجب أن يخضعون على الفحوصات الطبية ويبتعدون عن التوترات والضغوطات النفسية. على مستوى العلاقات العامة

>وفقًا للاستقرار النفسى الذى سوف يتمتعون به طوال الفترات المقبلة سيؤثر ذلك إيجابًا على علاقاتهم الشخصية وسيؤدى إلى اكتساب ثقة الآخرين.

شبكةعيونالإخبارية

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