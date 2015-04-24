حظك اليوم برج الجدى يوم الجمعة 2015/4/24

شخصيات مضحية جدًا تجد متعتها فى سعادة الآخرين لكنها دائما ما تنتظر المقابل من المحيطين بها، لذلك تحدث المشاكل لأن ليس كل الأبراج تتمتع بنفس قدر التضحية ومن هنا يشعرون بالتقصير تجاههم، هذه بعض الصفات العامة لأصحاب برج الجدى، أما عن حظ أصحاب هذا البرج لهذا اليوم كما توضحها لنا خبيرة الأبراج عبير فؤاد: سيشهد أبناء هذا البرج بعض العراقيل والمشاكل التى ستستوقفهم قليلاً فى بداية اليوم لكن سريعًا ما يستطيعون السيطرة عليها ويعود اليوم على مجراه الطبيعى. توقعات عبير فؤاد لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية

>على مستوى العمل والدراسة سوف يجدون بعض المشاكل التى قد تجعلهم أكثر إحباطًا لكن مع انتهاء اليوم سريعًا ما يلتمسون شعاع نور يرجع الأمل لهم ثانيًا، وقد يختزل ذلك الأمل فى كلمة تشجيعية من رؤسائهم. توقعات "فؤاد" لأصحاب برج الجدى على مستوى الأمور العاطفية

>ستزدهر الجوانب العاطفية فى شخصياتهم وسيجدون فرصًا جديدة لتجديد علاقاتهم لأنهم سيلاحظون مزيد من التضحية مقابل التضحيات التى قدموها من قبل.

شبكةعيونالإخبارية

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