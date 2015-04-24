حظك اليوم برج الثور يوم الجمعة 24/4/2015

العاطفة المفرطة والعصبية المبالغ بها تعتبر من أكثر الصفات التى ربما تميز هذا البرج أو تجعل الناس ينتقدونه، لأنه برج عاطفى سريع فى بناء العلاقات الإنسانية مع المحيطين به نتيجة لحكمه على الأشخاص بمنطق العاطفة بعيدا عن العقل، لكنه سريع الخسارة بسبب عصبيته التى قد تفقده هذه العلاقات بنفس السرعة، وبخصوص حظ برج الثور ليوم الجمعة، فتتوقع خبيرة الأبراج عبير فؤاد أن هذا اليوم سيكون مزعجًا لأبناء هذا البرج نتيجة لفقدانهم بعض العلاقات الاجتماعية بسبب مشكلة أو شجار حاد وتراشق بالألفاظ، لذلك يفضل أن نلتزم الهدوء ونضبط النفس. توقعات عبير فؤاد لبرج الثور على المستوى العاطفى

>تؤكد "فؤاد" أن بخصوص يوم الجمعة يجب أن نبتعد على قدر المستطاع عن أى مشادات أو مشاحنات بيننا وبين الآخرين لأن موجة غضب سوف تجتاح هذا البرج فيفضل الصمت حتى نتخطاها دون أى خسارة لعلاقاتنا. على مستوى العلاقات العامة

>عن لم يدفعك تهورك لهدم علاقاتك الشخصية والتزمت الهدوء ستتجدد علاقاتك بالآخرين وستكون فى قمة تفاعلك مع المحيطين بك. على مستوى الصحة

>الصحة ستكون فى وهجها وستتمتع بطاقة كبيرة فلا داعى للقلق حتى فى حال تراجع صحتك فى الفترة الأخيرة ستعود مرة أخرى إلى كامل تألقك.

شبكةعيونالإخبارية

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