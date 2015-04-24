أخبار عاجلة

مساء dmc - عزاء شعبي لشاعر المقاومة الشعبية " الكابتن غزالي " -
مساء dmc - الرئيس السوداني خلال زيارته لأثيوبيا : التعاون الأمني بين البلدين لا سقف له -
مساء dmc - رامي رضوان يحاور السيناتور جون ماكين ... وأسامة كمال لـ جون ماكين " لن ننسى " -
مساء dmc - هاني توفيق : أمريكا ليس لها صديق دائم وهي من دمر أفغانستان واختلقت طالبان والقاعدة -
فنانات وقعن ضحايا للأخطاء الطبية.. إحداهن فقدت النطق وأخرى أصيبت بعاهة مستديمة -
يرفض البطولة المطلقة ويعتبر محمد سعد «رقم 1».. «حسن عبد الفتاح» في سطور -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي جون ماكين عضو مجلس الشيوخ قبل مغادرة واشنطن -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال ...يرد على من يقول ماذا بعد زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة -
تطعيم مليون و94 ألف طفل ضد الشلل في القليوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الثور يوم الجمعة 24/4/2015

Google+ Print
حظك اليوم برج الثور يوم الجمعة 24/4/2015 حظك اليوم برج الثور يوم الجمعة 24/4/2015
العاطفة المفرطة والعصبية المبالغ بها تعتبر من أكثر الصفات التى ربما تميز هذا البرج أو تجعل الناس ينتقدونه، لأنه برج عاطفى سريع فى بناء العلاقات الإنسانية مع المحيطين به نتيجة لحكمه على الأشخاص بمنطق العاطفة بعيدا عن العقل، لكنه سريع الخسارة بسبب عصبيته التى قد تفقده هذه العلاقات بنفس السرعة، وبخصوص حظ برج الثور ليوم الجمعة، فتتوقع خبيرة الأبراج عبير فؤاد أن هذا اليوم سيكون مزعجًا لأبناء هذا البرج نتيجة لفقدانهم بعض العلاقات الاجتماعية بسبب مشكلة أو شجار حاد وتراشق بالألفاظ، لذلك يفضل أن نلتزم الهدوء ونضبط النفس.

توقعات عبير فؤاد لبرج الثور على المستوى العاطفى


>تؤكد "فؤاد" أن بخصوص يوم الجمعة يجب أن نبتعد على قدر المستطاع عن أى مشادات أو مشاحنات بيننا وبين الآخرين لأن موجة غضب سوف تجتاح هذا البرج فيفضل الصمت حتى نتخطاها دون أى خسارة لعلاقاتنا.

على مستوى العلاقات العامة


>عن لم يدفعك تهورك لهدم علاقاتك الشخصية والتزمت الهدوء ستتجدد علاقاتك بالآخرين وستكون فى قمة تفاعلك مع المحيطين بك.

على مستوى الصحة


>الصحة ستكون فى وهجها وستتمتع بطاقة كبيرة فلا داعى للقلق حتى فى حال تراجع صحتك فى الفترة الأخيرة ستعود مرة أخرى إلى كامل تألقك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى