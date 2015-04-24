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حظك اليوم برج الأسد يوم الجمعة 2015/4/24

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حظك اليوم برج الأسد يوم الجمعة 2015/4/24 حظك اليوم برج الأسد يوم الجمعة 2015/4/24
يعد أبناء هذا البرج من الأفراد الذين يميلون تحقيق مبدأ الصوت الأوحد فدائمًا صوتهم من عقلهم دون أن ينصتوا لأحد كما أنهم يفضلون أن يكونوا دائمًا تحت دائرة الضوء وإن شعروا بالتتفيه من حديثهم يتقوقعون ويدخلون فى عزلة بعيدًا عن المجتمع، أما عن حظهم اليوم فتقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد ستأتى لهم ضربة حظ إن استغلوها لاستطاعوا أن يغيروا من مجرى حياتهم فى الأيام المقبلة ولم تقتصر هذه الضربة على الجانب العملى وحسب إنما قد يكون على مستوى العاطفة أو الصحة.

توقعات عبير فؤاد لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية


>سيكتمل اليوم حلمك وسيظهر له ملامح فما كنت تعمل من أجل تحقيقيه سابقًا سيظهر وبتجلى فى هذا اليوم، ولا تتعجل فقد تجد ما كنت تتمناه فى عملك يحدث بالفعل فى الساعات الأخيرة من اليوم.

توقعات عبير فؤاد لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية


>الأمور العاطفية ستتحسن وستجد لها طريقا فى حيات أبناء هذا البرج بعد سنوات طويلة من الركود لذلك حاولوا أن تنتهزوا الفرصة وبادروا فى الدخول فى علاقة عاطفية جديدة.

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مصر 365

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