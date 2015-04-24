مقتل وإصابة 11 جنديًا بالجيش الليبى جراء اشتباكات عنيفة ببنغازى

قتل جندى ليبى وأصيب 10 آخرون، جراء الاشتباكات العنيفة بين قوات الجيش الليبى وقوات مجلس شورى ثوار بنغازى.

وقالت فاديا البرغثى مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، "إن المستشفى استقبل أمس وصباح اليوم، قتيلا من الجيش الليبى وعشرة جرحى جراء الاشتباكات بين الجيش الليبى وقوات مجلس شورى ثوار بنغازى بمنطقة الليثى ببنغازي".

وأضافت البرغثي، أن جثة الجندى تم عرضها على الطب الشرعي، لافتة إلى أن الإسعافات الأولية قدمت للمصابين العشرة، غادر 7 حالات منهم المستشفى وهناك ثلاثة آخرين بأقسام المستشفى المختلفة لمتابعة حالتهم الصحية.

يذكر أن مدينة بنغازى تشهد قتالا عنيفا بين قوات الجيش الليبى وقوات مجلس شورى ثوار بنغازي، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

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