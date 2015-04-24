أخبار عاجلة

مساء dmc - عزاء شعبي لشاعر المقاومة الشعبية " الكابتن غزالي " -
مساء dmc - الرئيس السوداني خلال زيارته لأثيوبيا : التعاون الأمني بين البلدين لا سقف له -
مساء dmc - رامي رضوان يحاور السيناتور جون ماكين ... وأسامة كمال لـ جون ماكين " لن ننسى " -
مساء dmc - هاني توفيق : أمريكا ليس لها صديق دائم وهي من دمر أفغانستان واختلقت طالبان والقاعدة -
فنانات وقعن ضحايا للأخطاء الطبية.. إحداهن فقدت النطق وأخرى أصيبت بعاهة مستديمة -
يرفض البطولة المطلقة ويعتبر محمد سعد «رقم 1».. «حسن عبد الفتاح» في سطور -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي جون ماكين عضو مجلس الشيوخ قبل مغادرة واشنطن -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال ...يرد على من يقول ماذا بعد زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة -
تطعيم مليون و94 ألف طفل ضد الشلل في القليوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أمين عام جامعة الدول العربية يستقبل رئيس الائتلاف السورى المعارض

Google+ Print
أمين عام جامعة الدول العربية يستقبل رئيس الائتلاف السورى المعارض أمين عام جامعة الدول العربية يستقبل رئيس الائتلاف السورى المعارض
بحث أمين عام جامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى خلال لقائه اليوم الخميس مع رئيس اللجنة القانونية فى الائتلاف الوطنى السورى هيثم المالح الموضوعات المتعلقة بأوضاع اللاجئين السوريين فى الدول العربية، خاصة لبنان والأردن ومصر.

وقال المالح فى تصريح للصحفيين ، عقب اللقاء إنه بحث مع الدكتور العربى موضوع اللاجئين السوريين فى لبنان ، خاصة وضع العسكريين المنشقين عن الجيش السورى والذين أصبحوا عرضة لأن يتم اعتقالهم وتسليمهم للنظام السوري.

وأضاف أنه بحث مع أمين عام الجامعة العربية أيضا قضية جوازات سفر السوريين وكيفية استخراج بطاقات أو وثائق مدنية للمواطنين السوريين الذين انتهت مدة جوازاتهم ولا يستطيعون تجديدها ، خاصة فى ولبنان والأردن ، وهو الأمر الذى وعد أمين عام جامعة الدول العربية بأن يتم التواصل مع السلطات المعنية فى الدول العربية الثلاث من أجل حلها.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للبترول»: 2 مليون لتر سولار زيادة يومية لاستقبال موسم الحصاد

«مصر للبترول»: 2 مليون لتر سولار زيادة يومية لاستقبال موسم الحصاد

موجز أخبار مصراوي 6/4/2017

موجز أخبار مصراوي 6/4/2017

عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر

عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر