أمين عام جامعة الدول العربية يستقبل رئيس الائتلاف السورى المعارض

بحث أمين عام جامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى خلال لقائه اليوم الخميس مع رئيس اللجنة القانونية فى الائتلاف الوطنى السورى هيثم المالح الموضوعات المتعلقة بأوضاع اللاجئين السوريين فى الدول العربية، خاصة لبنان والأردن ومصر.

وقال المالح فى تصريح للصحفيين ، عقب اللقاء إنه بحث مع الدكتور العربى موضوع اللاجئين السوريين فى لبنان ، خاصة وضع العسكريين المنشقين عن الجيش السورى والذين أصبحوا عرضة لأن يتم اعتقالهم وتسليمهم للنظام السوري.

وأضاف أنه بحث مع أمين عام الجامعة العربية أيضا قضية جوازات سفر السوريين وكيفية استخراج بطاقات أو وثائق مدنية للمواطنين السوريين الذين انتهت مدة جوازاتهم ولا يستطيعون تجديدها ، خاصة فى مصر ولبنان والأردن ، وهو الأمر الذى وعد أمين عام جامعة الدول العربية بأن يتم التواصل مع السلطات المعنية فى الدول العربية الثلاث من أجل حلها.

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