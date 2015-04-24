الوليد بن طلال ينفى تصريحًا نسبته إليه قناة ألمانية بشأن عاصفة الحزم

نفى الأمير طلال بن عبد العزيز، رجل الاعمال السعودى التصريح الذى نسبته إليه إحدى القنوات الأجنبية بشأن عاصفة الحزم، مؤكدا أن ما نسب إليه فى هذا الصدد عار تماما من الصحة ويتنافى مع كافة المعايير الصحفية والأخلاقية.

وأوضح الأمير طلال، فى بيان أصدره اليوم الخميس، نه سيتخذ الإجراء القانونى المناسب ضد قناة (فوكس) الألمانية (التى نسبت له التصريح) تحت مظلة القضاء الألمانى لوقف "أى ممارسات غير مسئولة تنطلق من أجندات غير أخلاقية"، حسب قوله.

وقال " إطلعنا على خبر نشر عبر قناة فوكس الألمانية، وقد نسب فيه لنا تصريح مزعوم يتعلق بعملية عاصفة الحزم وبأبنائنا من الطيارين البواسل الذين يؤدون واجبا مقدسا دفاعا عن قيم الحق والعدالة".

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