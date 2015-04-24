جامعة الإمارات تناقش تحديات تدريس اللغات

ناقش خبراء المناهج وطرق التدريس في كلية التربية بجامعة الإمارات التحديات التي تواجه طرق تدريس اللغات وتنمية مهارات التفكير لدى الطلاب ومعالجة العقبات التي تحول بين الطلبة ومهارات اللغات.

وذلك خلال ملتقى اللغات والذي نظمه قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية في جامعة الإمارات العربية المتحدة ملتقى اللغات بنسخته الثامنة، بمشاركة عدد من الخبراء والباحثين والمختصين التربويين وأساتذة وموجهي اللغة العربية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة ومجلس أبوظبي للتعليم تحت شعار «تدريس اللغات وتنمية مهارات التفكير»، حيث تمت مناقشة 23 ورقة عمل.

وأكد الدكتور جمال النعيمي عميد كلية التربية بالإنابة، أن الملتقى يأتي تأكيداً على تواصل الجامعة مع الميدان التربوي بوصفها مرجعاً مهماً في هذا المجال.