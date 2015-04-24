وزارة الداخلية تدرب 191 شخصاً على لغة الإشارة

أكد الرائد الدكتور خالد خلفان العامري، المكلف بمهام مدير إدارة مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل المعاقين في العين، أهمية تكاتف الجهود لتقديم الدعم لفئة الصم من أجل دعمهم في المجتمع، حيث قام المركز بتدريب 191 شخصاً على استخدام لغة الإشارة.

جاء ذلك في كلمة له بمناسبة أسبوع الأصم العربي الذي يقام تحت شعار «تعزيز حقوق الصم في العمل». وأضاف: إن الاحتفال بهذه المناسبة سنويا يعتبر تظاهرة اجتماعية ثقافية وتوعوية بهدف حشد الطاقات ورفع مستوى الوعي بقضايا الصم وانصهارهم في المجتمع.

احتفالات في دلما مول

إلى ذلك احتفل دلما مول بـ »أسبوع الأصم العربي« بالاشتراك مع مركز أبوظبي لذوي الاحتياجات الخاصة، وتندرج هذه الفعالية كجزء من واجبات دلما مول في المسؤولية الاجتماعية للشركات.

وهدفت المبادرة إلى تسليط الضوء على أحقية ذوي الاحتياجات الخاصة بحياة كريمة تراعي أوضاعهم، وتعزيز الوعي وروح المسؤولية حول هذه الحقيقة، ونشر قيم المساواة وتعزيزها بين عامة الناس بشكل عام.

وفي حديثها عن هذه المناسبة، قالت عائشة المزروعي، مديرة العلاقات العامة والحكومية في دلما مول من المهم أن لا نقف عند الاعتراف وتقدير الاشخاص، بل ينبغي علينا تعزيز هذا الاهتمام وتحويله إلى خطوات جادة بدمجهم في المجتمع من خلال أنشطة شاملة.

وقد كان مركز أبوظبي لذوي الاحتياجات الخاصة من المساهمين إلى جانب العديد من الأشخاص في تقديم المساعدات والخدمات إلى الأشخاص الذين يعانون من الصمم. وأضافت إنه لشرفٌ كبير لنا ومن دواعي سرورنا أن نقف إلى جانب المركز، لإقامة هذه الفعالية من أجل الأشخاص المصابين بالصمم. ونأمل في المستقبل القريب توسيع عملنا بما يخص المسؤولية الاجتماعية للشركات.

استقبال

من جهة أخرى استقبلت دار زايد للثقافة الإسلامية وفداً من جمعية الإمارات للصم برئاسة حمد هزاع البرمكي، رئيس مجلس إدارة الجمعية تعزيزاً للمسؤولية المجتمعية. وقدم خليفة الساعدي رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بالدار، شرحاً مفصلا عن الدار والخدمات التي تقدمها للمهتدين الجدد والمهتمين والمجتمع..

إضافة إلى عرض فيلم بعنوان «لغة الإشارة»، وتم خلال الزيارة دراسة مجالات التعاون الممكنة بين الطرفين، التي من شأنها خدمة المجتمع المحيط وتقديم خدمات ثقافية جديدة لفئة الصم.