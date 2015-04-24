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سيف بن زايد يغرد عن فوز نجله بالمركز الأول في القرآن الكريم

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سيف بن زايد يغرد عن فوز نجله بالمركز الأول في القرآن الكريم سيف بن زايد يغرد عن فوز نجله بالمركز الأول في القرآن الكريم

عبّر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، على موقعه الرسمي في تويتر أمس، عن فرحته بحصول نجله زايد بن سيف آل نهيان على المركز الأول بفئته العمرية في مدرسة برايتون كوليدج بحفظ وتلاوة القرآن الكريم.

وغرد سموه: »الحمد لله، اليوم زايد بن سيف فاز بالمركز الأول بفئته العمرية في برايتون كوليدج بحفظ وتلاوة القرآن الكريم، الله يفرحكم بأولادكم«.

ونشر سموه مقطع يظهر نجله يقرأ آيات من القران الكريم أمام لجنة من المدرسات اللواتي أثنين على حفظه للقرآن الكريم وذكائه.

 

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