بالأرقام - صلاح أمام كييف .. مهمة جديدة ناجحة

مهام هجومية مختلفة تكفل بها الجناح المصري محمد صلاح أمام دينامو كييف، أتمها بنجاح ليقود فيورنتينا إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي.

فيورنتينا فاز بثنائية مقابل لاشيء في إياب ربع النهائي أمام دينامو كييف بعدما تعادل ذهابا 1-1.

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صلاح شارك في اللقاء منذ البداية قبل أن يخرج في الدقيقة 88.

دقائق ظهر بها صلاح بمهام جديدة مع فيورنتينا، إذ شارك كجناح أيمن ليشكل صداعا في رأس دفاع كييف.

فيتشينزو مونتيلا فضل تغيير مهام صلاح أمام كييف، فبدلا من المشاركة كمهاجم ثان أمام كييف وكما اعتاد صلاح على هذا المركز خلف ماريو جويمز، إلا أنه فضل تواجده كجناح أيمن وهو ما تثبته الخريطة الحرارية لتحركات صلاح.



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وبتواجده كجناح نجح صلاح في خلق خطورة كبيرة على مرمى كييف، فجاءت أغلبية تمريرات الجناح المصري على حدود منطقة الجزاء بنسبة نجاح 97%.



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بينما سدد صلاح على مرمى كييف ثلاث مرات جاءت بأكملها في طريق مرمى كييف، إلى جانب خلق فرصتين محققتين على مرمى الضيوف.

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