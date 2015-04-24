إصابة طالبين فى مشاجرة بين طلاب أمام كلية التربية بالوادى الجديد

أصيب طالبان فى مشاجرة مساء أمس الخميس، أمام كلية التربية بالوادى الجديد، التى نشبت بين عدد من طلاب الكلية، حيث تم نقل الطالبين المصابين إلى مستشفى الخارجة العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتمت إحالته إلى النيابة التى تباشر التحقيق.إعلان - Ads إعلان - Ads
وكان قد ورد إخطار إلى اللواء نبيل العشرى مدير أمن الوادى الجديد يفيد بوقوع مشاجرة بين عدد من طلاب كلية التربية من أهالى مدينة الخارجة وآخرين من طلاب المدينة الجامعية، التى أسفرت عن إصابة اثنين منهم، وتم نقلهم إلى مستشفى الخارجة العام بعد إصابتهما بجروح وكدمات.