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إصابة طالبين فى مشاجرة بين طلاب أمام كلية التربية بالوادى الجديد

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إصابة طالبين فى مشاجرة بين طلاب أمام كلية التربية بالوادى الجديد إصابة طالبين فى مشاجرة بين طلاب أمام كلية التربية بالوادى الجديد
أصيب طالبان فى مشاجرة مساء أمس الخميس، أمام كلية التربية بالوادى الجديد، التى نشبت بين عدد من طلاب الكلية، حيث تم نقل الطالبين المصابين إلى مستشفى الخارجة العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتمت إحالته إلى النيابة التى تباشر التحقيق.

وكان قد ورد إخطار إلى اللواء نبيل العشرى مدير أمن الوادى الجديد يفيد بوقوع مشاجرة بين عدد من طلاب كلية التربية من أهالى مدينة الخارجة وآخرين من طلاب المدينة الجامعية، التى أسفرت عن إصابة اثنين منهم، وتم نقلهم إلى مستشفى الخارجة العام بعد إصابتهما بجروح وكدمات.

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مصر 365