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حصاد 19 ألف فدان قمح بمنطقة شرق العوينات بالوادى الجديد‎

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حصاد 19 ألف فدان قمح بمنطقة شرق العوينات بالوادى الجديد‎ حصاد 19 ألف فدان قمح بمنطقة شرق العوينات بالوادى الجديد‎
قال الدكتور محسن عبد الوهاب وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد فى تصريح صحفى اليوم الخميس إن المنطقة الاستثمارية بشرق العوينات قد انتهت من حصاد 19 ألف فدان من محصول القمح بمنطقة شرق العوينات، وذلك فى إطار استكمال موسم الحصاد المحصول الذى يبلغ إجمالى مساحة الأراضى المنزرعة به حوالى 198 ألف فدان، مؤكدا على أن إنتاجية الفدان بمنطقة شرق العوينات قد سعت ارتفاعا ملحوظا بسبب استخدام سلالات مستحدثة من القمح عالى الإنتاجية.

وأضاف عبد الوهاب أنه من المتوقع أن نصل إنتاجية محصول القمح هذا الموسم إلى أكثر من 400 ألف إردب قمح على مستوى مزارع المنطقة والتى يتم تصديرها لشركات المطاحن مباشرة، مشيرا إلى أن المديرية توفر كافة سبل الدعم لمزارعى المحافظة بما يحقق لهم أعلى مستويات الإنتاجية بتوفير التقاوى عالية الجودة والمبيدات الآمنة لمكافحة الآفات التى تهدد زراعاتهم.

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