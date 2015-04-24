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"التعليم" بالسويس تفتتح المعرض العام للمجال الصناعى

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"التعليم" بالسويس تفتتح المعرض العام للمجال الصناعى "التعليم" بالسويس تفتتح المعرض العام للمجال الصناعى
افتتح اليوم مسئولو مديرية التعليم بالسويس وتوجيه المجال الصناعى معرض تحت عنوان (احنا بدأنا) بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بنين لمادة المجال الصناعى والتكنولوجيا، بمشاركة عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس وحسن عبد التواب مستشار التعليم الأساسى والمجال الصناعى بالوزارة فى حضور مجدى عبد السلام مدير عام إدارة شمال ومحمد خزيم مدير العلاقات العامة ونادية عبد العليم موجه عام المجال الصناعى ورؤوف عياد وكيل إدارة شمال وحنان محمود منصور موجه أول جنوب والمشرف على التنظيم وسهام سيف موجه ومسئول التدريب وصابر رمضان موجه المرحلة الثانوية ومنسق عام المعرض ومسئولى العلاقات العامة شمال وأشرف أحمد السيد مدير المدرسة.

ضم المعرض الذى شاركت فيه كل مدارس المحافظة ويستمر لمدة أسبوع أجنحة عديدة لمختلف التمارين والأعمال منها المشغولات اليدوية من صنع الطلاب فى كل المراحل التعليمية، بالإضافة إلى معروضات متنوعة من تدوير الأخشاب والخامات البيئية الأخرى، كما ضم المعرض مبتكرات واختراعات علمية لبعض الطلاب.

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مصر 365