أخبار عاجلة

مساء dmc - عزاء شعبي لشاعر المقاومة الشعبية " الكابتن غزالي " -
مساء dmc - الرئيس السوداني خلال زيارته لأثيوبيا : التعاون الأمني بين البلدين لا سقف له -
مساء dmc - رامي رضوان يحاور السيناتور جون ماكين ... وأسامة كمال لـ جون ماكين " لن ننسى " -
مساء dmc - هاني توفيق : أمريكا ليس لها صديق دائم وهي من دمر أفغانستان واختلقت طالبان والقاعدة -
فنانات وقعن ضحايا للأخطاء الطبية.. إحداهن فقدت النطق وأخرى أصيبت بعاهة مستديمة -
يرفض البطولة المطلقة ويعتبر محمد سعد «رقم 1».. «حسن عبد الفتاح» في سطور -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي جون ماكين عضو مجلس الشيوخ قبل مغادرة واشنطن -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال ...يرد على من يقول ماذا بعد زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة -
تطعيم مليون و94 ألف طفل ضد الشلل في القليوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الاثنين.. مكتبة الخرائط بالإسكندرية تحتفل بمرور خمس سنوات على افتتاحها

Google+ Print
الاثنين.. مكتبة الخرائط بالإسكندرية تحتفل بمرور خمس سنوات على افتتاحها الاثنين.. مكتبة الخرائط بالإسكندرية تحتفل بمرور خمس سنوات على افتتاحها
تحتفل مكتبة الخرائط بمكتبة الإسكندرية، بمرور خمس سنوات على افتتاحها، الاثنين المُقْبِل، وتبدأ الاحتفالية فى تمام الساعة الثالثة عصرًا بقاعة الأوديتوريوم بالمكتبة.

وتنظم المكتبة بهذه المناسبة احتفالية تتضمن عروضًا تقديمية للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة المصرية العامة للمساحة، وكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، وشركة Nokia Here Maps، بالإضافة لعرض مقاطع مصورة للفعاليات المختلفة لمكتبة الخرائط خلال السنوات السابقة، وكيف يرى رواد مكتبة الخرائط الدور الذى تقوم به.

وستتضمن الاحتفالية إعلان جوائز مسابقة رسم الخرائط والمسابقة الجغرافية، ويصاحب الاحتفالية عرض لأهم المقتنيات من الكتب والخرائط والأطالس المتاحة بمكتبة الخرائط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365